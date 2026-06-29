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AB’den Türk savunma sanayisine övgü: Türkiye NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip! ‘Tarihi bir zirve olacak’

AB’den Türk savunma sanayisine övgü: Türkiye NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip! ‘Tarihi bir zirve olacak’

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 7-8 Temmuz’da Türkiye’de düzenlenecek NATO zirvesi hakkında, “Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle" ifadelerini kullandı. Kallas ayrıca, "Türkiye, İttifak'ın ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunuyor. NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip" dedi.

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 13:02 Son Güncelleme: 29 Haziran 2026 13:15

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Türkiye-AB ilişkileri, NATO Ankara Zirvesi ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda Brüksel'de AA muhabirine açıklamalarda bulundu. AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bugün ve yarın Türkiye'ye ziyaret düzenleyeceklerini belirten Kallas, "Türkiye, stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var." değerlendirmesini yaptı. Kallas, görüşmelerde bağlantısallık konularını da ele alacaklarını belirterek "Orta Doğu'nun ötesine, Kafkasya'ya baktığımızda da Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Bu yüzden bu görüşmeleri yapmak ve birlikte neler yapabileceğimizi değerlendirmek önemli." ifadelerini kullandı.

"ANKARA ZİRVESİ GERÇEKTEN TARİHİ BİR ZİRVE" 7-8 Temmuz'da NATO Ankara Zirvesi için de yeniden Türkiye'ye gideceğini belirten Kallas, "Elbette her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle. Transatlantik ilişkiler, son dönemde ciddi baskı altında kaldı. Bu nedenle birlik mesajı vermek, son derece önemli. Bu, yalnızca İttifak için değil hasımlarımıza da güçlü bir mesaj olacaktır." diye konuştu. Kallas, Ankara Zirvesi'ndeki başlıca konuların arasında savunma sanayisi üretiminin nasıl artırılacağının, savunma ve caydırıcılık konusunda nasıl daha güvenilir olunacağının ve Ukrayna'ya daha fazla nasıl destek verilebileceğinin olacağını söyledi.