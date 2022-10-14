AB’den Türkiye açıklaması!

AB Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie: - "Burada sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil. TAvrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili, "Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz. Burada sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil. Tamamen işleyen boru hatlarımız var." dedi.

GÜNDEMDE TÜRKİYE VAR

McPhie, AB Komisyonun günlük basın toplantısında bir gazetecinin, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'yi bölgenin enerji merkezi yapma konusunu ve Rus gazının Türk Akımı ile AB ülkelerine gönderilme olasılığını görüştü. Bu konuda Komisyonun görüşü nedir?" sorusunu yanıtladı.

Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını belirten McPhie, "Rus gazını mümkün olan en kısa sürede azaltmak istiyoruz. Burada sorun Rus gaz altyapısına bağımlılığımız değil. Tamamen işleyen boru hatlarımız var." ifadelerini kullandı.