AB’den Türkiye’ye destek: Copernicus sistemi aktive edildi

AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Türkiye'nin 2016'dan beri üye olduğu AB Acil Yardım Ağı'ndan(ERCC) destek talebinde bulunduğunu, ve Copernicus sisteminin aktive edildiğini açıkladı. Sistem afet bölgesinin uydu fotoğraflarını çekerek, net bir şekilde ortaya çıkan hasarın boyutunu görülmesini sağlıyor.
Lenarcic, 10 AB üyesi ülkenin (Hollanda, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Yunanistan, Çekya, Fransa, İtalya ve Macaristan) Türkiye'nin talebiyle deprem bölgesine arama kurtarma ekibi göndereceğini söyledi. Lenarcic, gün içinde ülke sayısı artacağını ifade etti. Türkiye, mekanizma kapsamında yeterince yardım geldiğine inandığı aşamada Türkiye yardım tekliflerini geri çevirebiliyor.
TÜRKİYE DE ÇOK KEZ DESTEK VERDİ
Türkiye, üyesi olduğu AB Acil Yardım Ağı'nda aktif rol üstleniyor. 20 yıllık geçmişi olan ağa Türkiye 2016'dan bu yana aktif katılım sağlıyor. Mekanizma kapsamında talepte bulunan ülkelere defalarca destek veren Türkiye, gelen taleplere 5 kez cevap verdi. Bu ülkeler arasında Ukrayna da yer alıyor. Deprem nedeniyle yapılan talep Türkiye'den gelen 3'üncü talep oldu.