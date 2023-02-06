AB’den Türkiye’ye destek: Copernicus sistemi aktive edildi

TÜRKİYE DE ÇOK KEZ DESTEK VERDİ

Türkiye, üyesi olduğu AB Acil Yardım Ağı'nda aktif rol üstleniyor. 20 yıllık geçmişi olan ağa Türkiye 2016'dan bu yana aktif katılım sağlıyor. Mekanizma kapsamında talepte bulunan ülkelere defalarca destek veren Türkiye, gelen taleplere 5 kez cevap verdi. Bu ülkeler arasında Ukrayna da yer alıyor. Deprem nedeniyle yapılan talep Türkiye'den gelen 3'üncü talep oldu.