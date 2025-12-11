AB’den Ukrayna açıklaması: “Kalıcı barış da sağlanmalı”

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış anlaşmasını "Noel'e kadar" sonuçlandırma isteğine değindi.

Pinho, "Hepimiz bunu istiyoruz ve sadece dilemekle kalmıyoruz. Bu korkunç savaşın, başladığı ilk günden bu yana çok uzun süredir devam etmesine son vermek için hepimiz çok somut adımlar atıyoruz. Dolayısıyla ne kadar çabuk sona ererse o kadar iyi." değerlendirmesinde bulundu.

AB, ABD VE UKRAYNA ARASINDA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Sözcü Pinho, barış anlaşmasına yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirterek AB temsilcilerinin hem Ukrayna hem de ABD ile temas halinde olduğunu, bu görüşmelerde Avrupa'nın perspektifinin göz ardı edilmediğini söyledi.

Ukrayna'nın AB ve ABD'nin bu savaşa son verme konusunda ortak çıkarları bulunduğunu belirten Pinho, "Ayrıca amacımız sadece savaşın sona ermesi değil, aynı zamanda gerçekten adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasıdır ve bu hedefe ulaşmak için son derece aktif şekilde çalışıyoruz." dedi.