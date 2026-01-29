AB’den Ukrayna’ya yeni destek paketi

AB Komisyonu'ndan yardıma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre, acil ihtiyaçlara yanıt kapsamında Ukrayna için 145 milyon avro, ülkeden kaçan Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapan Moldova'daki insani programlar için ise 8 milyon avro tahsis edildi.

GÜVENİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTEK

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, "Rusya'nın tam kapsamlı işgali beşinci yılına girerken milyonlarca Ukraynalı, dondurucu soğuklarda elektriksiz ve ısınmasız, hayatta kalmanın temel araçlarından yoksun durumda." ifadelerini kullandı. Ukrayna ile dayanışmalarının bir slogandan ibaret olmadığını belirten Lahbib, sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda güvenilir ve sürdürülebilir destek sağladıklarını kaydetti.

TOPLAM DESTEK 3 MİLYAR AVROYA ULAŞTI

AB Komisyonu, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna ve Moldova'daki insani yardım programları için 1,4 milyar avronun üzerinde kaynak ayırırken, Ukrayna'nın enerji güvenliği için de 3 milyar avro sağladı. Diğer taraftan, AB'nin Ukrayna'ya toplam desteği saldırıların başlangıcından bu yana 193,3 milyar avroya ulaştı.