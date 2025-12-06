AB’den X’e 120 milyon euro ceza

Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli X sosyal medya platformuna, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro ceza verdi. AB Komisyonu, Elon Musk'a ait X platformuna, AB'nin dijital içerik kurallarına ve şeffaflık yükümlülüklerine aykırı davrandığı için para cezası kesildiğini açıkladı. Açıklamada, kararın X'in mavi onay işaretinin aldatıcı tasarımı, reklam havuzunun şeffaf olmaması ve araştırmacılar için kamuya açık verilere erişim sağlamaması nedeniyle alındığı belirtildi.