AB’den yapay zekâ içeriklerine denetim
Avrupa Birliği'nde (AB), yapay zekâ sistemlerine yönelik yeni şeffaflık yükümlülükleri 2 Ağustos itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yapay Zekâ Yasası, yapay zekâ sistemlerine risk düzeylerine göre farklı kurallar getiriyor. Yasa kapsamında kabul edilemez risk taşıyan bazı yapay zekâ uygulamaları yasaklanırken, yüksek riskli sistemlere ise sıkı yükümlülükler uygulanıyor. Yeni kurallarla, vatandaşların yapay zekâyla etkileşimde bulunmaları ve karşılaştıkları içeriklerin yapay zekâ tarafından üretilip üretilmediğini anlayabilmeleri amaçlanıyor. Böylece yapay zekânın aldatıcı veya yanıltıcı biçimde kullanılmasının önüne geçilmesi, bilgi ekosisteminde şeffaflığın artırılması ve dijital ortama duyulan güvenin güçlendirilmesi hedefleniyor.