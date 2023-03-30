AB’den Yunanistan’a yargı eleştirisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Yunanistan'ı yargı, medya ve STK'lerin işleyişlerindeki aksaklıklarla ilgili eleştirdi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Avrupa genelinde ve Yunanistan, İspanya ile Malta'da hukukun üstünlüğü durumunun görüşüldüğü oturumda konuştu.

AB Komisyonunun 2022 Hukukun Üstünlüğü raporuna değinen Jourova, raporun üye ülkeleri adalet sistemlerinin bağımsızlığı ve etkinliği, yolsuzlukla mücadele, medya özgürlüğü, çoğulculuk, medyanın özgürlüğü ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması gibi konuları kriter alarak değerlendirdiğini söyledi. Jourova, Yunanistan'la ilgili değerlendirmesinde, adli işlemlerin uzunluğu bakımından zorlukların devam ettiğini belirterek adli atamalarda AB standartlarının dikkate alınması çağrısında bulundu.

Ayrıca STK'lerin Yunanistan'da faaliyet gösterme ve mali destek almalarında görülen zorlukları eleştiren Jourova, AB Komisyonunun bu konudaki endişelerinin artmaya devam ettiğini aktardı.

Jourova, medya sektöründe mülkiyetin şeffaflığı, gazetecilere yönelik tehditler ve saldırılarla ilgili zorluklara değinerek medya düzenleyicisi kurumlara ayrılan kaynakların yetersizliğinin de endişe verici olmaya devam ettiğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jourova, 2022 Hukukun Üstünlüğü raporunun Yunanistan'a gazetecilerin korunmasıyla ilgili koşulları iyileştirmesi tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti. Malta ve İspanya'daki duruma da değinen Jourova, bazı iyileştirmelerin mevcut olduğunu belirterek yargı sistemlerinin etkinliği, süreçlerin uzunluğu gibi konularda eleştirilerde bulundu.