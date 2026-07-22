ABD–İran savaşı sil baştan

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri gerekçe göstereek İran'a yönelik 11 gün önce yeniden başlattığı saldırılar sürüyor. İsrail'in başlattığı ve son günlerde ABD ile İran arasında süren çatışmalar adeta ateşkesten önceki sürece girdi.

HÜRMÜZ: Yeniden kapandı.

SALDIRILAR: ABD basınına göre geniş saldırı hazırlığı var.

PETROL: Fiyatlar artışa geçti. ABD'de ortalama benzin fiyatı, 4 dolara çıktı.

ENERJİ: ABD tarafı İran'daki elektrik ve su merkezlerini vururken, Tahran da bölge ülkelerindeki tesislere saldırıyor.

KÖRFEZ: İran, saldırılara misilleme olarak Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Suriye gibi ülkelerdeki ABD üslerini hedef alıyor.

UÇUŞLAR: Bölgeye yönelik yolcu uçuşları yeniden askıya alınıyor. Fransız hava yolu şirketi Air France, bazı şehirlere uçuşları askıya aldı.

YENİ CEPHELER: Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı"deniz ablukası başlattı.

UYARILAR: ABD Dışişleri Bakanlığı dünya genelindeki vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaptı.

ABD'DE AĞIR KAYIP

İran'ın misillemeleri nedeniyle ABD ordusunun verdiği ağır kayıplar Washington'ı ayağa kaldırdı. CNN'e göre İran'ın yoğun saldırıları sonrası son iki hafta içerisinde en az 100 ABD askeri yaralındı ve 3 asker de öldü. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ağır kayıplara dair Kongre'yi bilgilendireceği açıklandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör