ABD–İsrail hattı kopuyor

İsrail'in İran'a karşı başlattığı kirli savaşa dahil olmanın pişmanlığını yaşayan ABD, Tel Aviv ile ilişkilerini gözden geçiriyor. İran ile ABD arasında varılan anlaşmanın ardından hiçbir istediğini elde edemeyen İsrail yönetimi, Washington'a karşı açık bir tavır sergilemeye başladı. CNN'e göre Trump yönetimi de Netanyahu idaresini yok sayarak kararlar alıyor. Trump, Netanyahu'yu eleştirerek, "Hizbullah'tan biri bir binaya girdi diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok" dedi. Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını gereksiz bulduğunu söyledi. ABD medyasına göre iki ülke arasındaki son anlaşmazlık ateşkes mutabakatı üzerinde yaşandı. İsrail gizli tutulan anlaşma metnini görmek istedi. ABD bunu reddetti.

"İHANETE UĞRADIK"

İsrail basını da, Trump'ın İsrail'e "ihanet ettiğini", bölge ülkelerinin bundan sonra Washington'a güvenerek "yalnız bırakılmış" bir Tel Aviv yönetimiyle normalleşme adımı atmayacağını yazdı. Yedioth Ahronot gazetesinde Boaz Haetzni imzasıyla çıkan görüş yazısında, ABD'nin İran'la mutabakat sağlamasına atıfla "80 yaşındaki çocuk (Trump) oyuncağına olan ilgisini kaybetti ve daha kolay bir işe geçmek istiyor. Sebat göstermek, kötülükle savaşmak, Amerika'nın itibarını tesis etmek mi? Bunlar zor işler ve ona göre değil" ifadesi kullanıldı.



İSRAİL'İN ÇOCUK HAKLARI İHLALİNE BM TESCİLİ

Birleşmiş Milletler (BM) çoçuk ihlali raporunda İsrail 9 bin 465 vakayla ilk sırada yer aldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "Çocuklar ve silahlı çatışma (CAAC)" raporunda 2025'te rekor sayıda çocuğun ağır ihlallere maruz kaldığı belirtilerek bunun "CAAC'ın göreve başlamasından bu yana en yüksek seviyesi" olduğu vurgulandı. En fazla ihlalin ise işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'de gerçekleştiği belirtildi.



ANKARA PANİĞİ

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran mutabakatı Türkiye, Katar ve Pakistan'ın şekillendirdiğini belirterek, bu durumdan endişe duyduğunu ifade etti. Chikli, "Beni çok daha fazla endişelendiren husus, bu anlaşmayı şekillendiren eksendir: Türkiye, Katar ve Pakistan. Gözlerimizin önünde yükselen yeni bir eksen görüyoruz" ifadelerini kullandı.



İMZALAR ATILDI

AXIOS, Trump'ın anlaşmayı Versay Sarayı'nda yemekteyken elektronik ortamda imzaladığını açıkladı. İran Dışişleri de anlaşmaya Pezeşkiyan'ın imza attığını bildirdi. İki ülke arasındaki mutabakat zaptı ise 19 Haziran'da Cenevre'deki otelde imzalanacak.



14 MADDE SIZDI

ABD merkezli Bloomberg kanalı, 14 maddelik mutabakat zaptının taslağını yayınladı. Buna göre Lübnan dahil tüm cephelerde savaş bitecek, 60 gün içinde nihai anlaşmaya varılacak. ABD deniz ablukasını kaldıracak, Hürmüz'de deniz trafiği savaş öncesine dönecek, ABD bölgedeki kuvvetleri çekecek, İran'ın yeniden imarı ve kalkınması için en az 300 milyar dolarlık finansman içeren kapsamlı bir plan sunulacak.