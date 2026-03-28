ABD/İsrail-İran Savaşı’nda yeni cephe! Husiler sahaya indi

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yayımladığı video mesajda İsrail'e yönelik ilk füze saldırısını gerçekleştirdiklerini açıkladı. Seri, "İsrail'e ait hassas askeri hedefleri balistik füzeyle vurduk" ifadelerini kullandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Açıklamada saldırının, İran ve Hizbullah tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla eş zamanlı olarak yapıldığı belirtildi.

Saldırının başarıya ulaştığını dile getiren Seri, "Daha önceki açıklamalarda belirtildiği gibi, İran ve Lübnan, Irak ve Filistin'deki direniş cephelerine destek amacıyla doğrudan askeri müdahale hedeflerine ulaşılıncaya ve tüm direniş cephelerine yönelik saldırılar durduruluncaya kadar operasyonlarının devam edeceğini" kaydetti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün herhangi bir ittifakın ABD veya İsrail ile birlikte İran'a karşı savaşa katılması ya da Kızıldeniz'in bu amaçla kullanılması halinde doğrudan askeri müdahalede bulunacaklarını açıklamıştı.