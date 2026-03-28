ABD/İsrail'in İran’da yerleşim noktalarına saldırı düzenledi: 8 ölü, 56 yaralı

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde, ABD ve İsrail'in sivil yerleşim noktalarına düzenlediği saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin yaralandığı bildirildi. Hayatlarını kaybedenlerin dördünün kız öğrenci olduğu ifade edildi.

AA

İran devlet televizyonuna göre, Kirmanşah eyaletinin merkezindeki Hafıziye ve Çakogolan mahallerine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 8 kişi yaşamını yitirdi.

HAYATLARINI KAYBEDENLERİN 4'Ü KIZ ÖĞRENCİ

Saldırının dün gerçekleştirildiğini belirten Kirmanşah Vali Yardımcısı Asel Kehrizi, hayatlarını kaybedenlerin dördünün kız öğrenci olduğunu söyledi.

