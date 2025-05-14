ABD’li ajanstan çarpıcı iddia! Trump’tan Netanyahu’ya büyük rest

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansının ismini açıklamak istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nisan ayındaki görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump'tan yaptırımları sürdürmesi talebinde bulunduğu aktarıldı.

Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye'yi sık sık havadan ve karadan hedef alan İsrail'e saldırı düzenlenebileceği endişesiyle Netanyahu'nun böyle bir talepte bulunduğu öne sürüldü.