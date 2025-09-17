ABD’li aktivist Charlie Kirk’ün katil zanlısı Robinson hakkında idam cezası istendi

Utah Eyalet Başsavcısı Jeff Gray, düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Tyler Robinson'a yönelik resmi suçlamaları kamuoyuyla paylaştı. Gray, Kirk'ün katil zanlısı Robinson'un kasten ve bilerek adam öldürmekten 'ağır cinayet' ile suçlandığını, ayrıca yaralamaya yönelik silah kullanma ve adaleti engelleme suçlarıyla yargılanacağını açıkladı.

Başsavcı Gray, Robinson hakkında idam cezası talep ettiklerini, bu kararı ciddiyetle düşünerek aldıklarını ve zanlının kefalet hakkı olmadan yargılama boyunca tutuklu kalmaya devam edeceğini bildirdi.