ABD’li aktör Michael Douglas’a Hindistan’da özel ödül

Akademi ödüllü 79 yaşındaki ünlü Hollywood yıldızı Douglas, ödül kabul töreninde yaptığı konuşmada, "onur duyduğunu" ve festivalin kendisine "film yapmanın büyüsünü tekrar hatırlattığını" söyledi.

Douglas, "Sinema bizi birleştirme ve dönüştürme gücüne sahip az sayıda araçtan biri. İster coğrafya, ister ırk, dil ya da zaman olsun, bütün ayrımların ötesine geçer." dedi.

Hollywood yıldızı Douglas, küresel sinema dilinin bugün daha da "anlamlı" olduğunu vurguladı.

Ayrıca, festivalde İranlı yönetmen Abbas Amini'nin "Endless Borders" filmi ise en iyi film seçilerek "Altın Tavuskuşu Ödülü"nün sahibi oldu.