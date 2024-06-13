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Giriş Tarihi: 13.6.2024 20:15 Son Güncelleme: 13.6.2024 20:20

ABD'li askerden alçak paylaşım! Soykırımla yetinmeyip, camiyi tahrip ettiler

İsrail'in soykırımcı ordusunda görev yapan ABD'li asker Yael Sendler, işgal ettikleri Refah'taki bir camiyi tahrip edip hakaret içeren sözleri duvarlara yazdıkları görseli sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal paylaşımın tepkileri beraberinde getirmesinin ardından Sendler, paylaşımını sildi.

ABD’li askerden alçak paylaşım! Soykırımla yetinmeyip, camiyi tahrip ettiler

Katil İsrail askerlerinin, Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki bir camiyi tahrip ettikleri ve duvarlarına alçak ifadeler yazdıkları görsel ortaya çıktı. İsrail ordusunda görevli ABD vatandaşı Yael Sendler sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

HZ. MUHAMMED'E HAKARET ETTİLER!

Skandal fotoğraflarda, Refah'taki caminin duvarlarına İslam dinine ve peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren yazılar yer alıyordu.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu CAIR, Yael Sendler'in paylaştığı fotoğrafları iğrenç ve aşağılık olarak tanımladı, skandal karelerin Pentagon'un neden hiçbir ABD askerinin İsrail işgal ordusunda görev yapmaması gerektiğine bir örnek olduğunu açıkladı.

Biden yönetimine olayı soruşturma çağrısı yapan CAIR, bütün Amerikan askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki savaşa katılmasının yasaklanmasını istedi.

REFAH'A KARA SALDIRISI

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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ABD'li askerden alçak paylaşım! Soykırımla yetinmeyip, camiyi tahrip ettiler
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