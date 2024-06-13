ABD’li askerden alçak paylaşım! Soykırımla yetinmeyip, camiyi tahrip ettiler

HZ. MUHAMMED'E HAKARET ETTİLER!

Skandal fotoğraflarda, Refah'taki caminin duvarlarına İslam dinine ve peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren yazılar yer alıyordu.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu CAIR, Yael Sendler'in paylaştığı fotoğrafları iğrenç ve aşağılık olarak tanımladı, skandal karelerin Pentagon'un neden hiçbir ABD askerinin İsrail işgal ordusunda görev yapmaması gerektiğine bir örnek olduğunu açıkladı.

Biden yönetimine olayı soruşturma çağrısı yapan CAIR, bütün Amerikan askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki savaşa katılmasının yasaklanmasını istedi.

REFAH'A KARA SALDIRISI

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.