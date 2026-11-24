İsrail 'de Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün (INSS) konferansında konuşan ABD 'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Trump'ın İran ile diplomatik çözümü tercih edeceğini ancak Tahran yönetiminin şartları reddetmesi durumunda saldırı talimatı vermeye hazır olduğunu ifade etti.

"HÜRMÜZ'DE KONTROLÜ İRAN'A BIRAKMAYACAĞIZ"

Trump'ın İran'ın nükleer silaha, zenginleştirilmiş uranyuma sahip olamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmesine izin vermeyeceklerini açıkça ortaya koyduğunu söyleyen Huckabee sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer bu şartlarla yaşamayı kabul ederlerse diplomatik bir çözüme ulaşabiliriz. Buna yanaşmazlarsa, Başkan son bir buçuk yılda iki kez askeri güç kullanmaya istekli olduğunu zaten gösterdi ve bunu tekrar yapmaya hazır olduğunu da net bir şekilde belirtti."