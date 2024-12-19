ABD’li diplomat hükümeti topa tuttu: İsrail ne derse o!

"ÖLÜ ÇOCUKLAR KONUSUNDA WASHİNGTON'I UYARDIM"

Casey, "Ölü çocuklar hakkında yazmaktan çok yoruldum. Sürekli Washington'a bu çocukların gerçekten öldüğünü kanıtlamak zorunda kalmak ve sonra hiçbir şey olmadığını görmek üzücü." görüşünü paylaştı.

Eski Amerikalı diplomat Casey, bazılarını kendisinin doğrudan belgelediği Filistin'deki ölü sayılarını kamuoyu önünde sorgulamasından Başkan Joe Biden'ın duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek "Filistin konusunda bir politikamız yok. Biz, sadece İsrailliler ne yapmamızı istiyorsa onu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Casey'nin iddialarına yanıt olarak uluslararası insancıl hukuka ve sivillerin zarar görmesini önlemeye bağlılığını vurguladı.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, konuya dair açıklamasında, "İsrail'in sadece uluslararası insancıl hukuka uymakla kalmayıp aynı zamanda sivillerin zarar görmesini önlemek için mümkün olan her adımı atması gerektiğini defalarca söyledik. Bu, ahlaki ve stratejik bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.