ABD’li doktorlardan Biden ve Harris’e Gazze çağrısı

ABD'li 99 doktor, Biden ve Harris'e hitaben yazdıkları mektupta, Gazze'de gönüllü sağlık hizmeti verdikleri dönemde İsrail'in saldırı ve engellemeleri sonucu hayatını kaybeden bebek ölümlerine, salgın hastalıklara ve insan haklarına karşı işlenen suçlara dikkati çekti.

Doktorların imzaları bulunan ortak mektupta, "Bazılarımız gazi ve yedek askeriz. Çok dinli ve çok etnikli bir grubuz. Hiçbirimiz 7 Ekim'de Filistinli gruplar ve İsrail'deki kişiler tarafından işlenen dehşeti desteklemiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Mektupta, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının bilinenden çok daha fazla, "118 bin 908'den fazla olmasının muhtemel olduğu ve bunun Gazze nüfusunun yüzde 5,4'üne karşılık geldiği" belirtildi.

"Hükümetimiz Gazze ve İsrail halkının başına gelenlerden daha kötü bir felaketi önlemek için derhal harekete geçmelidir" ifadelerine yer verilen mektupta, İsrail'e askeri desteğin kesilmesi ve İsrail ile tüm Filistinli silahlı gruplara uluslararası silah ambargosu uygulanması yoluyla ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulandı.