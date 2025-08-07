ABD’li düşünce kuruluşu: Türkiye’nin yükselme zamanı

ABD merkezli düşünce kuruluşu Geopolitical Futures, Türkiye'nin artan askeri gücü ve jeopolitik konumunu "Türkiye'nin yükselme zamanı" başlığı attığı analiz etti. Analizde değişen küresel dengeler ve Geopolitical Futures'ın kurucusu George Friedman ve analist Kamran Bokhari tarafından kaleme alınan analizde, Türkiye'nin artan askeri kapasitesi, stratejik konumu ve dış politika hamleleriyle tarihi bir fırsat yakaladığı belirtildi.

BOŞLUĞU DEĞERLENDİRİYOR

Analizde "Rusya'nın Ukrayna savaşına saplanması, ABD'nin küresel angajmanlarını azaltma isteği, İran'ın bölgesel ve iç politik zayıflığı ve İsrail'in çok cepheli krizlerle karşı karşıya kalması, Türkiye için eşine az rastlanır bir jeopolitik fırsat penceresi açtı" denildi. Düşünce kuruluşu, Türkiye'nin bu boşlukları stratejik yönelimlerine uygun şekilde değerlendirmeye başladığı belirtildi. Özellikle Güney Kafkasya'daki etkisini artıran Türkiye'nin, Azerbaycan'ın 2020'deki Karabağ zaferinde oynadığı rolün, bölgesel dengeleri Ankara lehine değiştirdiği vurgulandı.

AVRUPA İHTİYAÇ DUYUYOR

Yazıda "Ankara, Suriye'de etkisini artırdı. Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerini geliştiren Türkiye, KAAN savaş uçağı programına Mısır'ın katılımını onaylayarak savunma alanında yeni bir ortaklık zemini oluşturdu. Libya'daki varlığını da güçlendiren Türkiye, Doğu Akdeniz'de batıya doğru etki alanını genişletiyor" denildi.

Geopolitical Futures'taki analizde, ABD'nin Avrupa güvenlik mimarisinden geri çekilme sinyalleri verdiği bir dönemde Türkiye'nin Avrupa ile yakınlaşmasına dikkat çekildi. İşbirliğinin, Ukrayna'nın istikrarı ve savaş sonrası güvenlik mimarisi açısından kritik olduğu ifade ediliyor. Ankara'nın son dönemde başlattığı Balkan Barış Platformu da Türkiye'nin Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Kosova ve Arnavutluk'la diplomatik zeminini genişlettiğine işaret edildi.

İÇ SİYASET VURGUSU

Analizde Türkiye'nin yüzyıllardır coğrafi konumunun getirdiği baskıları artık avantaja çevirebileceği bir döneme girdiğini belirtiyor. Ancak bu fırsatın, iç dinamiklerin yönetilmesine ve stratejik kararlılığın sürdürülmesine bağlı olduğu da vurgulanıyor.