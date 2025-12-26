Haberler

Dünya Haberleri

ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs: Türkiye’nin savunma sanayideki yükselişi NATO’daki dengeleri sarsıyor

ABD’li ekonomist Jeffrey Sachs: Türkiye’nin savunma sanayideki yükselişi NATO’daki dengeleri sarsıyor

ABD’li ünlü ekonomist ve Columbia Üniversitesi Profesörü Jeffrey Sachs, Türkiye’nin savunma sanayiindeki atılımının NATO içindeki yerleşik hiyerarşiyi bozduğunu söyledi. Sachs, “Hiçbir NATO üyesi, ittifak içindeyken bu ölçüde savunma sanayii bağımsızlığına ulaşmadı” değerlendirmesinde bulundu.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 16:58

Voice of Horizon YouTube kanalında konuşan Sachs, Türkiye'nin son 15-20 yılda savunma alanında tüketici konumundan küresel ölçekte üretici bir aktöre dönüştüğünü vurguladı. 2000'li yıllarda savunma teçhizatının yaklaşık yüzde 80'ini ithal eden Türkiye'nin bugün İHA'lardan deniz platformlarına, zırhlı araçlardan elektronik harp sistemlerine kadar geniş bir yelpazede yerli üretim yaptığını ifade etti. Türkiye'nin dış politikada yaşadığı gerilimler sonrası karşılaştığı silah ambargolarının, yerli savunma sanayii hamlesini hızlandırdığını belirten Sachs, "Türk askeri planlamacıları, bedeli ne olursa olsun yerli savunma sanayii kurma kararı aldı. Bu uzun soluklu bir stratejiydi ve sonuçları bugün net biçimde görülüyor" dedi.

İHA'LAR KÜRESEL OYUN DEĞİŞTİRİCİ Türk savunma sanayiinin en dikkat çekici başarısının silahlı insansız hava araçları olduğunu belirten Sachs, Bayraktar TB2'nin düşük maliyet ve yüksek saha performansıyla Amerikan ve İsrail sistemlerine meydan okuduğunu söyledi. Sachs, "ABD yapımı bir MQ-9 Reaper yaklaşık 30 milyon dolar. Türk TB2 ise 5 milyon dolar civarında. Türkiye bu alanda 20'den fazla ülkeye ihracat yaptı" ifadelerini kullandı. DENİZLERDE DE YENİ GÜÇ TCG Anadolu'nun Türkiye'nin geldiği noktayı simgelediğini söyleyen Sachs, "20 yıl önce hayal bile edilemeyen projeler bugün ihraç edilir hale geldi. Türkiye artık deniz platformlarında da bilgi ve teknoloji satan bir ülke" dedi. Türkiye'nin başarısının anahtarı olarak sistem entegrasyonu ve tasarım kontrolünü gösteren Sachs, "Gerçek yerli kabiliyet, her parçayı üretmek değil; sistemi yönetmek ve entegre etmektir. Türkiye bunu başardı ve yerlilik oranını zamanla artırdı" diye konuştu.