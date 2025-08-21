ABD’li elçi itiraf etti: Washington’dan Avrupa’ya ‘Filistin’i tanımayın’ baskısı

Filistin'in tanınması durumunda İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria topraklarının bir kısmı üzerinde "egemenlik ilan edeceğini" söyleyen Huckabee, bunun Oslo Anlaşmaları'nın ihlali olacağını kaydetti.

Filistin devletinin tanınmaması için Avrupa ülkelerine baskı kurduklarını açıkça ifade eden Huckabee, "ABD, Avrupa ülkelerine Filistin devletini tanımamaları için aktif olarak baskı uyguluyor." dedi.

Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma yönünde adımlar atmaya başladıktan sonra Hamas'ın müzakereleri durdurduğunu öne süren Huckabee, "Biz önceden açıkça belirttik, yalnızca esirlerin serbest bırakılmasını geciktiren bu saçma oyunu oynamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'E YÖNELİK TUTUM ELÇİYİ RAHATSIZ ETTİ

Mısır ve Katar'ın taraflara sunduğu yeni ateşkes önerisine ilişkin "İsrail'e ne yapması gerektiğini dikte etmek uygun olmaz." diyen Büyükelçi Huckabee, Hamas'ın anlaşma konusunda ciddi olup olmadığını bilmediğini savundu.

Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın "tüm esirlerin geri getirilmesi gerektiğini ve Hamas'ın iktidarda kalamayacağını" söylediğini hatırlatarak Washington yönetiminin ateşkes hakkındaki tutumunun net olduğunu belirtti.

Arabulucuların önerisinin detaylarına ilişkin bilgi sahibi olmadığını öne süren Huckabee, ancak "Hamas'ın ortadan kaldırılması" gerektiğini düşündüklerini vurguladı.

İsrail'in 22 aydır Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ne zaman sona ermesi gerektiği hususunda, "Bir zaman çizelgesi yapmak uygun değil." diyen Huckabee, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm dünyanın Hamas'ı kınamasını isterdim, ama ne yazık ki Hamas'tan çok İsrail'e baskı uygulayan Avrupa ülkeleri var."