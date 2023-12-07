ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı

2013-2016 yıllarında NATO'nun Avrupa'daki en üst düzey ismi olarak görev yapan emekli General Breedlove, Türkiye'nin ABD'den satın almak istediği F-16 savaş uçakları ve modernizasyon kitleri ile iki ülke arasındaki savunma işbirliği hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Breedlove, Türkiye'nin NATO ittifakının en önemli müttefiklerinden biri olduğunu, Türk Hava Kuvvetlerinin birçok NATO operasyonuna, Baltık Denizi'nde ve Doğu Avrupa'da NATO hava sahasının korunmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin savaş uçağı filosunu yenilemesine ve modernleştirmesine destek olunması gerektiğini dile getiren Breedlove, "Türkiye gibi büyük ordulara sahip büyük ülkelerin ittifakımız içinde diğer müttefiklerimize karşı da sorumlulukları var. Bu nedenle de Türkiye'nin sahip olduğu askeri yetenekleri yenileyip güçlendirmesi, bu yeteneklerinin NATO'nun geri kalanıyla tam bir uyum içinde olmaya devam etmesi gerekiyor." dedi.

Breedlove, "Eski bir NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı olarak Türkiye'nin alabileceği en iyi F-16'lara sahip olmasını destekliyorum. Bu, Türkiye'nin NATO içinde daha etkili bir üye olmasını sağlayacaktır." diye konuştu.

ABD ordusunda ve NATO'da üst düzey görevler yapmış olan Breedlove, Türk Hava Kuvvetlerinin, NATO kapsamında üstlendiği görevlerin icrasında en modern silah sistemlerine sahip bulunması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE GİBİ BÜYÜK BİR MÜTTEFİKE ASKERİ YETENEKLERİ KONUSUNDA DESTEK OLMAMIZ ÖNEM TAŞIYOR"

Emekli General Breedlove, "Türkiye'nin, bu misyonlar için ilgili bölgelerde görev yaptığında sahip olabileceği en iyi kitlere, diğer NATO müttefikleriyle de uyumlu kitlere sahip olması gerekiyor. Bu nedenle bizim de Türkiye gibi büyük bir müttefike askeri yetenekleri konusunda destek olmamız önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin F-16 talebi konusunda ABD Kongresi'nde devam eden siyasi tartışmalara girmek istemediğini söyleyen Breedlove, "ABD ile Türkiye'nin çıkarlarının artık örtüşmediği ve Türkiye'nin öneminin azaldığı" yorumlarına kesinlikle katılmadığını kaydetti.

Breedlove, "Türkiye, bizim açımızdan büyük ve önemli bir müttefiktir. Bizim yapmamız gereken, ilişkilerimizi daha da geliştirmeye çalışmak olmalı, ilişkilerimizin kapsamını düşürmek değil. İlişkilerimizi daha da geliştirmemizin bir boyutu da Türkiye'nin askeri yeteneklerini, özellikle de hava kuvvetlerinin yeteneklerini geliştirirken NATO'yla birlikte ilerlemesine destek sağlamak olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Savaş uçağı pilotu olarak F-16'larla 3 bin 500 saatlik uçuş deneyiminin bulunduğunu anlatan Breedlove, Türk Hava Kuvvetleri için ABD yapımı F-16'ların büyük avantajlar sunduğunu, ortak üretim konusunda uzun yıllara dayanan deneyim bulunduğunu, Türkiye'nin talebinin onaylanması durumunda bunun savunma sanayisi alanında işbirliğini daha da güçlendireceğini vurguladı.

"TÜRKİYE, EGEMEN BİR ÜLKE VE KENDİ BAĞIMSIZ KARARLARINI VERECEKTİR"

Breedlove, ABD Kongresinden F-16 satışına hala onay gelmemesi, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçakları alma konusunda İngiltere ile görüşmelere başlamasını da değerlendirerek, Ankara acısından F-16'lar dışında başka alternatiflerin de bulunduğunun bilinmesi gerektiğini, sonuçta Türkiye'nin kendi menfaatleri doğrultusunda kararını vereceğini söyledi.

Türkiye'nin alacağı savaş uçaklarının, NATO'nun silah ve iletişim sistemleriyle uyumlu olmasının, özellikle NATO kapsamındaki görev ve sorumluluklar açısından önem taşıdığını vurgulayan Breedlove, Eurofighterların da bu koşulları karşıladığını dile getirdi.

Emekli General Breedlove, "Bu gibi gereklilikleri sağlayan uçaklar, başka ülkeler tarafından da üretiliyor. Tabii eğer Türkiye, bunun doğru olacağına kanaat getirirse bu yolu tercih edecektir. Türkiye, egemen bir ülke ve kendi bağımsız kararlarını verecektir." şeklinde konuştu.