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Giriş Tarihi: 6.12.2022 16:19 Son Güncelleme: 6.12.2022 16:26

ABD’li eski vekilden akılalmaz suç skandalı! Venezuela ajanı olarak görev yapmış…

ABD gündemi, eski bir Senato üyesinin gün yüzüne çıkan suçuyla sarsıldı. Ülke basınında yer alan haberlere göre Miami temsilcisi olarak görev yapan David Rivera’nın, Venezuela ajanı olduğu ortaya çıktı. Kasım ayında hakkındaki suçlamalar nedeniyle yakalanan Rivera’nın ABD hükümetinde görev yaparken Venezuela lehine ajanlık yaptığı kesinleşti.

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ABD’li eski vekilden akılalmaz suç skandalı! Venezuela ajanı olarak görev yapmış…

ABD gündemi bir ajanlık skandalıyla çalkalanıyor. Ülke basınında yer alan haberlere göre 2011-2013 yılları arasında Miami'den seçilerek Senato'ya giren Cumhuriyetçi Parti milletvekili David Rivera'nın Venezuela için çalıştığı ortaya çıktı.

VENEZUELA HÜKÜMETİNDEN PARA ALMIŞ

Geçtiğimiz Kasım ayında, hakkındaki suçlamalar nedeniyle Atlanta'da yakalanarak gözaltına alınan Rivera, mahkeme önüne çıktı.

Yapılan duruşmada Rivera'nın Venezuela hükümeti için çalıştığı kesinleşti. Kara para aklama ve ABD hükümetine karşı ajanlık suçlarından tutuklanan Rivera'nın, bu eylemlerini ABD hükümetinin içinde görev yaparken gerçekleştirmesi ise büyük olay yarattı.

Yapılan duruşmada Rivera ve ortağı Esther Nuhfer'ın ABD hükümetinin Venezuela'ya karşı uyguladığı yaptırımları kaldırmak için çalıştığı anlaşıldı. Rivera, bunun karşılığında 2017 yılında Venezuela devletinin işlettiği petrol şirketinden 15 milyon dolarlık bir ödeme de aldı.

Rivera'nın, Venezuela hükümetiyle 50 milyon dolarlık bir "danışmanlık" anlaşması imzaladığı da ortaya çıktı.

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ABD’li eski vekilden akılalmaz suç skandalı! Venezuela ajanı olarak görev yapmış…
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