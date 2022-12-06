ABD’li eski vekilden akılalmaz suç skandalı! Venezuela ajanı olarak görev yapmış…

Yapılan duruşmada Rivera ve ortağı Esther Nuhfer'ın ABD hükümetinin Venezuela'ya karşı uyguladığı yaptırımları kaldırmak için çalıştığı anlaşıldı. Rivera, bunun karşılığında 2017 yılında Venezuela devletinin işlettiği petrol şirketinden 15 milyon dolarlık bir ödeme de aldı.

Rivera'nın, Venezuela hükümetiyle 50 milyon dolarlık bir "danışmanlık" anlaşması imzaladığı da ortaya çıktı.