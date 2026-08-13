ABD’li gazete duyurdu: “Orta Doğu’ya yeni uçak gemisi göndermeye hazırlanılıyor”

ABD ordusu, 250 günden fazla süredir Orta Doğu'da görevde olan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini USS George Washington uçak gemisinin alması yönünde son hazırlıklarını yapıyor. ABD'li yetkililer, önceden planlanmış bir rotasyon planı kapsamında USS George Washington'ın Ortak Doğu'ya gönderileceğini ve USS Abraham Lincoln'un bir süre gerekli bakımlarının yapılacağını ileri sürdü.