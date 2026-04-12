ABD’li gazeteci: İsrail dünyadan izole edilmeli

ABD'li gazeteci Abby Martin, İsrail'in propagandalarının artık işe yaramadığını ve uluslararası alanda İsrail'in izole edilmesi gerektiğini söyledi. YouTube platformunda yayın yapan Double Down News kanalına konuşan ve İsrail'in "faşist" ve raydan çıkmış olduğunu belirten Martin, "Dünya İsrail'i olduğu gibi görüyor ve bu haliyle uzun süre devam edemez. Dünyanın tamamı bu haydut, apartheid, soykırımcı, seri katil ve patolojik şekilde yalan söyleyen devleti izole etmek zorunda. Oraya giden herkesi, akademisyenleri, ünlüleri, politikacıları utandırın" çağrısında bulundu.

Martin, "İsrail'in propagandası artık işlemiyor; çünkü ilk kez Filistinliler maruz kaldıkları gerçekliği tüm çıplaklığıyla gösterebildi. Her gün yaşadıkları gerçeği görüyoruz. Yerleşimci şiddetini görüyoruz. Hiçbir şey yapmadan insanların vurulduğunu görüyoruz. Her gün işlenen suçları görüyoruz. Bu soykırımı bizden gizleyemezsiniz" diye konuştu. Martin ayrıca, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının medya tarafından servis edilme biçimini "utanç verici" olarak nitelendirdi.