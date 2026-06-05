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  • ABD'li gazeteci Pauken’den ajanlık açıklaması: Çin adına çalıştığını kabul etti

ABD'li gazeteci Pauken’den ajanlık açıklaması: Çin adına çalıştığını kabul etti

ABD'li gazeteci Thomas Pauken, mahkemede Çin hükümeti adına ajanlık yaptığı suçlamasını kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı, gazetecinin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

ABD’li gazeteci Pauken’den ajanlık açıklaması: Çin adına çalıştığını kabul etti
AA

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasına göre, 2010'dan beri Çin'de yaşayan ve buradaki çeşitli devlet medya kuruluşlarında çalışan ABD'li gazeteci Pauken, kendisine yönlendirilen ajanlık suçlamasını kabul etti.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Bakanlık, Thomas Pauken'nin 1 Eylül'de ABD'deki bir Bölge Mahkemesinde cezalandırılmasının öngörüldüğünü, gazetecinin 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Pauken'in avukatı Charles Burnham konuya ilişkin yaptığı açıklamada, müvekkilinin suçunu kabul ederek "ABD hükümetinin belirli zorunlu formlarını doldurmadan Çin Halk Cumhuriyeti adına ajan olarak çalışmayı kabul ettiğini" belirtti.

ABD'YE GELDİKTEN SONRA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Tom McGregor mahlasının kullanarak yazı yazan Pauken, şubat ayında Çin'den ABD'ye geldikten sonra gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra Pauken'in verdiği yeminli ifadede, Çin hükümetiyle bağlantılı kişilerle tanıştırmaya çalıştığı ve ABD'de bir devlet kurumunda görevli kişinin Çin'e bilgi sızdırma olasılığının "yüzde 80" olduğunu söylediği belirtildi.

Pauken'in ifadesinde, Çin hükümetiyle bağlantılı kişiler adına çalışması ve "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından okunacak" haftalık raporlar hazırlaması karşılığında söz konusu kişiye 10 bin dolar ödeme vaadinde bulunarak kendisine cep telefonu ve dizüstü bilgisayar temin ettiği kaydedildi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ÇİN #ABD #ABD ADALET BAKANLIĞI

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