ABD’li gazeteciden çarpıcı Charlie Kirk iddiaları: “Netanyahu’dan hoşlanmıyordu”

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden, Cumhuriyetçi aktivistCharlie Kirk ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Carlson, Kirk’in kendisine ve çevresine Netanyahu’dan hoşlanmadığını dile getirdiğini ifade ederek, “Netanyahu'nun çok yıkıcı bir güç olduğunu düşünüyordu” dedi. Carlson bir diğer iddiasında ise Kirk’in Netanyahu’nun ABD’yi kendi çıkarları için kullanmasına öfkelendiğini de aktardı.

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 20:40 Son Güncelleme: 17 Eylül 2025 20:49

Kendisine ait "The Tucker Carlson Show" adlı programda konuşan Carlson, Kirk'ün Netanyahu'ya dair olumsuz görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. Carlson, "(Kirk) Bibi Netanyahu'dan hoşlanmıyordu ve bunu hem bana hem de çevresindekilere defalarca kez söylemişti.

Netanyahu'nun çok yıkıcı bir güç olduğunu düşünüyordu." ifadesini kullandı. Kirk'ün Gazze'de yaşananlardan dolayı dehşete düştüğünü vurgulayan Carlson, Cumhuriyetçi aktivistin özellikle Netanyahu'nun ABD'yi kendi ülkesinin çıkarları için kullanmasına öfkelendiğini aktardı.