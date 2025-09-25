ABD’li gazeteden çarpıcı iddia: Savunma Bakanı Hegseth, yüzlerce general ve amirali acil toplantıya çağırdı

ABD merkezli Washington Post gazetesinin, konu hakkında bilgi sahibi çok sayıda kaynağa dayandırdığı haberine göre Pentagon, ABD ordusunun yüzlerce general ve amiraline, herhangi bir açıklama yapmadan, kısa süre içinde Virginia'daki Deniz Piyadeleri üssünde toplanmaları talimatını gönderdi. Kaynaklar, Hegseth'in "olağanüstü ve acil" toplanma emrinin, tuğgeneral veya üzeri rütbeye sahip tüm üst düzey subaylar veya ABD Donanmasındaki eşdeğer rütbedeki askerler için geçerli olduğunu, komuta pozisyonlarında görev yapan üst düzey danışmanları da kapsadığını belirtti. Gazetenin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu yıl çok sayıda üst düzey lideri görevden almasının ardından gelen bu toplantı çağrısının "kafa karışıklığı ve endişeye" sebep olduğu değerlendirmesi yapıldı.