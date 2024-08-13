ABD’li komutandan itiraf: Suriye’de PKK’yı hazırlıyoruz

ABD'li emekli albay ve Savunma Bakanlığı eski danışmanı Douglas McGregor, ülkesinde katıldığı yayında kirli ittifat itirafı yaptı. McGregor, Orta Doğu'daki gerilimin İsrail tarafından büyük bir savaşa dönüştürülmek üzere olduğunu belirtirken ABD'nin terör örgütü PKK/YPG konusundaki planını deşifre etti. McGregor, ABD ve İsrail'in "büyük savaş" senaryosunu anlattığı yayında ABD'nin Suriye'de PKK'yı Türkiye'ye yönelik saldırılar için hazırladığını itiraf etti.McGregor "Savaş artık kapıda ve Erdoğan ısrarla ülkesini savaştan uzak tutmaya çalışıyor. Ekonomi konusunda çok hassas çünkü haksız da sayılmaz. Zira kırılgan bir ekonomiye sahipler. Erdoğan İsrail'in Lübnan'a girmesi halinde bunun Lübnan'ı istikarsızlaştıracağının da farkında. Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz" dedi.Terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bölgede binlerce teröriste eğitim veren ABD, örgüte mühimmat desteği de sağladı. PKK/YPG noktalarına ABD askerleri de konuşlandırıldı.