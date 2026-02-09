ABD’li Kongre üyeleri harekete geçti: Epstein belgelerini sansürsüz inceleyecekler

ABD Adalet Bakanlığının, Kongre üyelerinin sapık pedofili Jeffreyy Epstein hakkındaki soruşturma kapsamında yayımlanan 3 milyondan fazla belgenin sansürsüz hallerine 9 Şubat'tan itibaren erişebileceği açıklamasının ardından, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie ve Demokrat Kongre Üyesi Ro Khanna konuya ilişkin X sosyal medya platformundaki hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Cumhuriyetçi üye Massie, Epstein'e ait sansürsüz dosyaları incelemek üzere bugün bakanlığa gideceğini belirterek, takipçilerine hangi belgeleri incelemesi gerektiğini sordu.

Demokrat üye Khanna da Massie ile bakanlığa gidip sansürsüz dosyaları inceleyeceklerini kaydetti.

Khanna, "Epstein sınıfı adalete teslim edilene kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığından Kongre üyelerine gönderilen mektupta, üyelerin, belgelerin sansürsüz hallerine 9 Şubat'tan itibaren erişebileceği ve bunun için 24 saat öncesinde bakanlığa bildirimde bulunmaları gerektiği kaydedilmişti.

Mektupta, Kongre üyelerinin belgeleri yalnızca bakanlıktaki bilgisayarlarda inceleyebileceği, not almaya izin verileceği ancak elektronik kopya oluşturmalarına müsaade edilmeyeceği belirtilmişti.