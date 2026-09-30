ABD’li Kongre üyelerinden Netanyahu’ya Batı Şeria mektubu: Yerleşimci şiddetini durdurun
Üç ABD’li Kongre üyesi, Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik şiddetin arttığını belirterek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan harekete geçmesini istedi. Siyonist başbakana gönderilen mektupta İsrail ordusu ve polisinin Filistinlileri koruması, saldırıların şeffaf şekilde soruşturulması ve sorumluların yargılanması çağrısı yapıldı.
ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri Jimmy Panetta'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Panetta, diğer Kongre üyeleri Kweisi Mfume ve Eugene Vindman ile birlikte Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin şiddet olaylarında yaşanan artış dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya mektup gönderdi.
Mektupta, "Batı Şeria'da ABD'li vatandaşların ölümüne ve tehdit edilmesine yol açan olaylar da dahil aşırılıkçı yerleşimcilerin şiddet olaylarının giderek artması konusundaki endişeler" dile getirildi.
Netanyahu'dan Batı Şeria'daki şiddetin kontrol altına alınması ve faillerin sorumlu tutulması için adımlar atması talep edilen mektupta, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişlemesinin ve şiddetin devam etmesinin bölge halkının kalıcı barış, refah ve özgürlük umutlarını zedeleyeceğine işaret edildi.
Mektupta, Netanyahu'nun 2022'de yeniden göreve gelmesinden bu yana Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin hızla yükseldiği aktarılarak, İsrailli yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırıların sayısının 2025'te yüzde 27 arttığı, 2026'nın ilk yarısında ise yerleşimcilerin gerçekleştirdiği şiddet olaylarının 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 63 yükseldiği kaydedildi.
"SALDIRILAR FİLİSTİNLİLERİN GÜNLÜK YAŞAMINI GÜVENSİZ HALE GETİRDİ"
BM verilerine göre, 7 Ekim 2023 ile 24 Temmuz 2026 arasında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1122 Filistinlinin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünün aktarıldığı mektupta, bu sayının 2005-2022 yılları arasındaki 18 yıllık dönemde Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısına eşit olduğu vurgulandı.
Mektupta, "İsrailli yerleşimcilerin saldırıları Batı Şeria'nın büyük bir bölümünde Filistinliler için günlük yaşamı güvensiz hale getirdi. Filistinlilerin okulları tahrip edildi, Filistinli çiftçiler, İsrailli yerleşimcilerin ele geçirmeye çalıştıkları topraklardan şiddete uğrayarak yerlerinden edildiklerini anlattı. Birçok Filistinli ailenin hareket özgürlüğü kısıtlandı ya da yerleşimciler, evlerinin çevresine çitler ördü. 2026'nın başından bu yana Birleşmiş Milletler, 250'den fazla Filistin topluluğunda yerleşimcilerin karıştığı 1380'den fazla şiddet olayını belgeledi. Bu, günde ortalama 6,6 olaya karşılık geliyor." ifadeleri kullanıldı.
ABD'Lİ VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR
Bu şiddet ortamında Batı Şeria'daki ABD vatandaşlarının güvenliği konusundaki endişelere de yer verilen mektupta, "maskeli İsrailli yerleşimcilerin" 29 Ağustos'ta Jalud köyünde NBC News ekibine ve röportaj yaptıkları Filistinli kadına saldırdığı aktarıldı.
Mektupta, Ocak 2022'den bu yana Batı Şeria'da 9 ABD vatandaşının öldürüldüğü ve bu ölümlerden sorumlu olanların hesap vermediği vurgulanarak, bu konuda "yerleşimciler" tarafından sebepsiz yere tehdit veya taciz edilenlerden doğrudan bilgi alındığı anlatıldı.