ABD’li Kongre üyelerinden Netanyahu’ya Batı Şeria mektubu: Yerleşimci şiddetini durdurun

ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri Jimmy Panetta'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Panetta, diğer Kongre üyeleri Kweisi Mfume ve Eugene Vindman ile birlikte Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin şiddet olaylarında yaşanan artış dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya mektup gönderdi.

Mektupta, "Batı Şeria'da ABD'li vatandaşların ölümüne ve tehdit edilmesine yol açan olaylar da dahil aşırılıkçı yerleşimcilerin şiddet olaylarının giderek artması konusundaki endişeler" dile getirildi.

Netanyahu'dan Batı Şeria'daki şiddetin kontrol altına alınması ve faillerin sorumlu tutulması için adımlar atması talep edilen mektupta, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişlemesinin ve şiddetin devam etmesinin bölge halkının kalıcı barış, refah ve özgürlük umutlarını zedeleyeceğine işaret edildi.

Mektupta, Netanyahu'nun 2022'de yeniden göreve gelmesinden bu yana Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin hızla yükseldiği aktarılarak, İsrailli yerleşimcilerin gerçekleştirdiği saldırıların sayısının 2025'te yüzde 27 arttığı, 2026'nın ilk yarısında ise yerleşimcilerin gerçekleştirdiği şiddet olaylarının 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 63 yükseldiği kaydedildi.