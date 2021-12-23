ABD’li kongre üyesine silahlı saldırı!

TELEFONLARI VE EHLİYETİ DE ÇALINDI

Delaware eyalet polisi Scanlon'un silah zoruyla aracının çalınmasının ardından 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Polis, çalınan aracın Newark ilçesinde bulunduğunu ve zanlıların Scanlon'un devlet tarafından verilmiş telefonu da dâhil olmak üzere, iki telefon ve ehliyetinin ise çalındığını söyledi.

Scanlon, fiziksel zarar görmediği saldırı sonrasında Philadelphia Polis Departmanına ve yerel polise saldırı hakkında hızlı davrandıkları için teşekkür ettiğini açıkladı.