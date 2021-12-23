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Giriş Tarihi: 23.12.2021 13:57 Son Güncelleme: 23.12.2021 14:09

ABD’li kongre üyesine silahlı saldırı!

İHA
ABD’li kongre üyesine silahlı saldırı!

ABD’de Kongre üyesi Mary Gay Scanlon'ın aracı, dün akşam saatlerinde Philadelphia parkında silah zoruyla çalındı. ABD polisinin olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Amerika Birleşik Devleti (ABD) kongre üyesi Mary Gay Scanlon'un, dün akşam saatlerinde Philadelphia parkında silah zoruyla aracı çalındı.

TELEFONLARI VE EHLİYETİ DE ÇALINDI

Delaware eyalet polisi Scanlon'un silah zoruyla aracının çalınmasının ardından 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Polis, çalınan aracın Newark ilçesinde bulunduğunu ve zanlıların Scanlon'un devlet tarafından verilmiş telefonu da dâhil olmak üzere, iki telefon ve ehliyetinin ise çalındığını söyledi.

Scanlon, fiziksel zarar görmediği saldırı sonrasında Philadelphia Polis Departmanına ve yerel polise saldırı hakkında hızlı davrandıkları için teşekkür ettiğini açıkladı.

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ABD’li kongre üyesine silahlı saldırı!
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