ABD’li kongre üyesinin verdiği Noel pozu infial yarattı

SİLAHLAR ÖZEL LİSANSLA ALINIYOR

Katı bir cumhuriyetçi olduğu bilinen Massie ve diğer altı kişinin elinde makineli tüfekler M60 ve AR-15 yarı-otomotik silahlar var. İlginç olan ise bu silahların lisansını alabilecek kurum ve kişilerin sınırlı olması. ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesine başkanlık eden Demokrat ABD Temsilcisi John Yarmuth, "Cumhuriyetçilerin bir trajediden sonra insanları silahlı şiddet korumaya çalışmanın yersiz olduğunu haykırmaları çok üzücü" sözlerine yer verdi.