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Giriş Tarihi: 5.12.2021 14:46 Son Güncelleme: 5.12.2021 14:53

ABD'li kongre üyesinin verdiği Noel pozu infial yarattı

ABD’li kongre üyesinin verdiği Noel pozu infial yarattı

ABD'de Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie'nin yanındaki 6 kişiyle ellerinde tüfeklerle çektirdikleri Noel fotoğrafı infial yarattı. Fotoğrafa "Mutlu Noeller! Not: Noel Baba, lütfen cephane getir" notu düşülürken, bazı siyasiler geçtiğimiz günlerde ABD'deki bir okulda yaşanan katliama atıf yaparak silahlı şiddete destek verdiği gerekçesiyle Massie'yi kınadı.

ABD'li bir kongre üyesinin yayınladığı bir fotoğraf infial yarattı. Fotoğrafta Temsilci Thomas Massie'nin ailesi olduğu tahmin edilen insanlarla ellerinde silah arkadaşların yılbaşı ağacıyla fotoğraf çektiği ve fotoğrafa "Mutlu Noeller! Not: Noel Baba, lütfen cephane getir" notu düştüğü görüldü.

SİLAHLAR ÖZEL LİSANSLA ALINIYOR
Katı bir cumhuriyetçi olduğu bilinen Massie ve diğer altı kişinin elinde makineli tüfekler M60 ve AR-15 yarı-otomotik silahlar var. İlginç olan ise bu silahların lisansını alabilecek kurum ve kişilerin sınırlı olması. ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesine başkanlık eden Demokrat ABD Temsilcisi John Yarmuth, "Cumhuriyetçilerin bir trajediden sonra insanları silahlı şiddet korumaya çalışmanın yersiz olduğunu haykırmaları çok üzücü" sözlerine yer verdi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE OXFORD'DA KATLİAM YAŞANMIŞTI

Söz konusu trajedi ise geçtiğimiz günlerde ABD okulunda 15 yaşındaki Ethan Crumbley'in gerçekleştirdiği katliam. Crumbley'in korkunç eylemi sonucu Oxford'da 4 öğrenci öldürüldü. Bir öğretmenle 6 öğrenci ise yaralandı. Öte yandan Massie'nin kampanya yöneticileri Jonathan ve Norman'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

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ABD'li kongre üyesinin verdiği Noel pozu infial yarattı
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