ABD’li milyarderlerden rekor seçim bağışı! En büyük bağışçı George Soros oldu

EN BÜYÜK BAĞIŞÇI SOROS

Bağışların toplam tutarının gelecek hafta 1 milyar dolara yaklaşması beklenirken, en çok bağışın Cumhuriyetçiler lehine yapıldığı görüldü.

Milyarderlerin bağışlarının yüzde 59'u Cumhuriyetçilere, yüzde 39'u Demokratlara, yüzde 2'si ise bağımsız adaylara gitti.

İş insanı George Soros, Demokrat adaylara şimdiye kadar yaptığı 128,4 milyon dolarla en büyük bağışçı oldu.

Soros'u, Cumhuriyetçi adaylara yönelik 67,3 milyon dolarlık bağışlarıyla nakliye şirketi Uline'in kurucuları Richard ve Elizabeth Uihlein izledi.

Hedge fon yöneticisi Ken Griffin de Cumhuriyetçilere yönelik 66,1 milyar dolarlık bağışıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı.

Yatırımcı Jeffrey Yass, Cumhuriyetçiler lehine 47,3 milyon dolarlık bağışta bulunurken, kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried da Demokratlar için 39,7 milyon dolarlık bağış yaptı.