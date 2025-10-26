ABD’li Müslüman Kur’an’dan öğrendiklerini anlattı: İslam kadına büyük değer veriyor
Kur’an-ı Kerim’in Nisa Suresi’nden örnekler veren ABD’li Müslüman, İslam’ın kadınlara verdiği hakları ve adalet anlayışını detaylı bir şekilde açıkladı. “İslam, kadınlara büyük değer verir. Hatta Kur’an’da onların adını taşıyan bir sure bile vardır. Kadınlara maddi şiddet uygulamak veya mirastan mahrum bırakmak helal değildir” ifadeleriyle İslam’ın kadına bakış açısını gözler önüne serdi.
Müslümanlığa yeni adım atan ABD'li bir kadın, Kur'an-ı Kerim'i incelemesinin ardından İslam'ın kadınlara verdiği değeri büyük bir hayranlıkla paylaştı. Sosyal medyada yayınladığı videoda, kadınlara yönelik haklar ve adalet konusundaki ayetleri anlatarak İslam'ın kadınları yüceltme anlayışını ortaya koydu.
"KUR'AN'DA KADINLARIN ADINI TAŞIYAN SURE VARDIR"
Videoda Nisa Suresi'nden örnekler veren genç kadın, "İslam, kadınlara büyük değer verir. Hatta Kur'an'da onların adını taşıyan bir sure bile vardır ve bu sure tamamen kadınlara adanmıştır. Kadınlara maddi şiddet uygulamak, onları mirastan mahrum bırakmak veya mehirlerinin bir kısmını geri almak helal değildir. Boşanmanın fidyesi olarak, zina suçundan hüküm giymediyse onlara adil davranın. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah'ın büyük bir nimete dönüştürdüğü şeyden de nefret edebilirsiniz. Eşinize verdiğiniz mehirin hiçbir kısmını geri almayın ve birbirinizle samimi bir şekilde vakit geçirdikten sonra haklarını geri almaya çalışmayın." ifadelerini kullandı.
Kadın, söz konusu ayetlerin İslam'ın kadınlara verdiği değeri ve adalet anlayışını ortaya koyduğunu vurguladı.