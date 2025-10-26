ABD’li Müslüman Kur’an’dan öğrendiklerini anlattı: İslam kadına büyük değer veriyor

"KUR'AN'DA KADINLARIN ADINI TAŞIYAN SURE VARDIR"

Videoda Nisa Suresi'nden örnekler veren genç kadın, "İslam, kadınlara büyük değer verir. Hatta Kur'an'da onların adını taşıyan bir sure bile vardır ve bu sure tamamen kadınlara adanmıştır. Kadınlara maddi şiddet uygulamak, onları mirastan mahrum bırakmak veya mehirlerinin bir kısmını geri almak helal değildir. Boşanmanın fidyesi olarak, zina suçundan hüküm giymediyse onlara adil davranın. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah'ın büyük bir nimete dönüştürdüğü şeyden de nefret edebilirsiniz. Eşinize verdiğiniz mehirin hiçbir kısmını geri almayın ve birbirinizle samimi bir şekilde vakit geçirdikten sonra haklarını geri almaya çalışmayın." ifadelerini kullandı.

Kadın, söz konusu ayetlerin İslam'ın kadınlara verdiği değeri ve adalet anlayışını ortaya koyduğunu vurguladı.