ABD’li Müslümanlar, Trump veya Harris yerine ona oy verdi

2020 yılındaki başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden'a Michigan'da kıl payı kazandıran Amerikalı Müslümanların bu seçimdeki tercihleri, Gazze'deki İsrail soykırımına ortaklık eden Biden-Harris yönetiminin "cezalandırılması" şeklinde yorumlandı.

Çalışmayla ilgili yazılı açıklama yapan CAIR Ulusal Hükümet İlişkileri Direktörü Robert McCaw, "Yaptığımız son anket, Amerikalı Müslüman seçmenlerin Biden yönetiminin Gazze'deki savaşa desteğine gösterdikleri tepkinin oylarında hayati rol oynadığını gösteriyor. Bunun sonucu olarak 2020 yılında Başkan Biden'ın aldığı Müslümanların oylarına kıyasla Başkan Yardımcısı Harris'in oylarında çok ciddi bir düşüş olmuştur. Buna mukabil üçüncü parti adayı Jill Stein'e destek önemli ölçüde artmıştır. Seçilmiş Başkan Donald Trump ise Müslüman seçmenlerle ilerleme kaydetmiştir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, 2020 seçimlerinde kritik Michigan eyaletini sadece 154 bin oy farkıyla kazanmış ve bu başarısında eyaletteki Amerikalı Müslümanların oylarının büyük etkisi olmuştu.

CAIR'in 2020 seçimlerinden sonraki anketine göre Biden, ülke genelinde Amerikalı Müslümanların oylarının yaklaşık yüzde 70'ini almıştı.