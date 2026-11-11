ABD’li müzakereci Kushner: “Avrupa’nın da müzakere masasında olması gerekiyor”

"İŞİ SONUÇLANDIRMAK İÇİN LİDERLER ARASI GÖRÜŞME ÇOK ÖNEMLİ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in yüz yüze görüşmesi için ne zaman uygun noktaya gelinmiş olacağı sorusuna Kushner, "Açık olmak gerekirse Ruslar böyle bir görüşmeden önce daha fazla ilerleme görmek istediklerini söylediler" cevabını verdi. Putin ve Zelenskiy arasında karşılıklı güven ve sevgi olmadığının açık olduğunu ifade eden Kushner, "Bunlar zor anlaşmalar. İbrahim Anlaşmaları üzerinde çalışırken 3.5 yıl sürdü. ABD-Meksika-Kanada Anlaşması 2.5 yıl sürdü. Gazze anlaşması 1 yıl sürdü. Dolayısıyla bu anlaşmalar çok zor ve karmaşık. Bu mesele de çok duygusal, çok karmaşık. Çok şiddetli bir savaş sürüyor. Bu yüzden işin karmaşık olduğunu düşünüyorum" dedi. İşi sonuçlandırmak için liderler arası görüşmenin çok önemli olduğunu ifade eden Kushner, "Çünkü bu nihai kararları gerçekten yalnızca liderler verebilir. Ama bu arada Başkan Zelenskiy ile çok doğrudan temas kurmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta kendisiyle konuştuk. Ekibiyle her gün konuşuyoruz. Birkaç gün içinde kendisiyle görüşeceğiz. Başkan Putin ile ve ekibiyle de çok yakın temas halindeyiz. Onlarla da her gün konuşuyoruz" diye konuştu.

ARAKHAMİA: "YENİ YIL GELMEDEN BİR ÇÖZÜME ULAŞMAK İÇİN İYİ BİR İVME YAKALADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM" Ukrayna'nın müzakere heyetinden David Arakhamia ise görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi. Arakhamia, "Bir sonraki görüşmenin tarihini mümkün olan en kısa sürede belirleyip açıklamalıyız. Çünkü yeni yıl gelmeden bir çözüme ulaşmak için iyi bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Görüşmelerin zorlu geçtiğini belirten Arakhamia, "Çünkü (Ruslar) çok katı talimatlarla geldiler. Adeta, 'pazarlık yapacak alanımız yok' diyorlardı. Zor olmasının nedeni buydu. Çünkü normalde görüşmeye geldiğinizde farklı seçenekler arasında hareket edebileceğiniz bir alan olur" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın en savunmasız olduğu dönem kış olduğu için Rusya'nın bu süreçte baskıyı artırmaya çalıştığını söyleyen Arakhamia, "Bu yıl önleyici füze eksikliği nedeniyle daha savunmasızız. Yine de Ukrayna kışı nasıl atlatacağını biliyor ve öğreniyor. Ancak hem ekip içindeki hem de dışındaki herkesin umudu, yeni yıldan önce her şeyi sonuçlandırabilmemiz. Ama belli olmaz" diye konuştu.