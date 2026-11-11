ABD’li müzakereci Kushner: “Avrupa’nın da müzakere masasında olması gerekiyor”
ABD'li müzakereci Jared Kushner Abu Dabi'deki Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın çözümüne ilişkin gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Yarın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceklerini, ifade eden Kushner, “Avrupa'nın da müzakere masasında olması gerekiyor" dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Ukrayna, Rusya ve ABD arasında yapılan üçlü barış görüşmelerinin ikinci günü sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve ABD'nin Ukrayna barış görüşmelerindeki müzakerecilerinden Jared Kushner, görüşmelerin ardından Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukraynalı Başmüzakereci Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
Kushner, "Görüşmelerin ikinci gününü tamamladık. Bunlar çok önemliydi. Bazı alanlarda uzlaşabileceğimiz noktalar görüyoruz, diğerlerinde ise daha fazla görüşmemiz gerekiyor. Ama bence bu iyi bir ilk adımdı" ifadelerini kullandı. Kushner, "Witkoff ile birlikte bugün ele alınan konuları değerlendirmek üzere yarın Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gideceğiz. Bazı ilerleme imkanları ve fırsatlar görüyoruz" dedi. Rusya ile Ukrayna arasında esir takası konusunda anlaşma sağlandığını da duyuran Kushner, "Olumlu gelişmelerden biri, insani kapsamda bugüne kadar en büyük esir takasını gerçekleştirme konusunda anlaşma sağlamış olmamız. Sayıları yarın netleştireceğiz" ifadelerini kullandı. Kushner ayrıca Rusya'nın kendi güvenlik endişeleri olduğunu ve gerilimleri azaltmak için öneriler sunmasının istendiğini de sözlerine ekledi.
"AVRUPALILARIN DA MÜZAKERE MASASINDA OLMASI GEREKİYOR"
Kushner, Rus tarafının Avrupalıların müzakere sürecine katılmasını kabul etmemesi konusundaki düşüncelerinin sorulması üzerine, "Avrupa kendisi adına konuşacak tek bir kişi belirleyebilirse bu, Rusların onları müzakerelere dahil etmesini sağlamaktan daha büyük bir başarı olur" dedi. Kushner, "Her iki ülke de savaşı sona erdirdiklerinde kendi güvenlik durumlarının ve düşmanın ya da karşı tarafın güvenlik durumunun nasıl olacağını bilmek istiyor. Umarım savaştan sonra artık düşman olmazlar. Bunun için de Avrupalıların da müzakere masasında olması gerekiyor" diye konuştu. NATO'nun ve AB'nin bu denklemin ayrılmaz bir parçası olacağını vurgulayan Kushner, "Başkan Putin'e doğrudan ve ekibine birkaç kez, bu işi sonuçlandırmanın tek yolunun Avrupalıları yanımıza almak olduğunu ilettik. Buna açık olduklarını düşünüyorum. Umarım Steve ve ben yarın Moskova'da başarılı oluruz ve Başkan Putin bunun gerçekleşmesine onay verir. Bunu kabul ederse önem taşıyan meselelerde çok daha fazla ilerleme sağlayabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.