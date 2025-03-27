ABD’li öğrenciler Rümeysa için ayakta

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston'da bulunan Tufts Üniversitesi'nde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor. Öztürk önceki gün İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alınmıştı. Filistin'e destek gösterilerine katıldığı için gözaltına alınan Öztürk'e destek için binlerce ABD'li bir araya geldi. Göstericiler son zamanlarda üniversitelerde Filistin yanlısı göstericileri destekleyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump yönetimini eleştirdi.

GEREKÇESİZ GÖZALTI

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) da Öztürk'ün, ICE yetkililerince gözaltına alınmasını kınadı. ABD İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Tricia McLaughlin, X'te yaptığı bir paylaşımda, yetkililerin Öztürk'ün "Amerikalıları öldürmekten zevk alan yabancı bir terör örgütü olan Hamas'ı destekleyen faaliyetlerde bulunduğunun" belirlendiğini söyledi. Federal yargıç ise hükümetin gözaltına alınma nedenini bugüne kadar açıklamasını emretti ve Massachusetts dışına herhangi bir transferi kısıtladı.

'YAKINDAN İZLİYORUZ'

Bu arada Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Öztürk'ün durumu yakından takip edilmekte ve ailesi düzenli olarak bilgilendirilmektedir" ifadeleri yer aldı. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de Öztürk için ABD'li makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu belirtti.

SINIRDIŞI AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınırdışı edileceğini açıkladı. Rubio, Öztürk'ü "üniversitede isyan başlatma girişiminde bulunmakla" da suçladı.