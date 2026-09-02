ABD’li öğrencilere göre İsrail demek soykırım demek
ABD'nin New York eyaletinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine "İsrail denildiğinde akıllarına ilk gelenler" soruldu. New York Üniversitesi'nden Samuel, aklına gelen üç kelimeyi, "Netanyahu, soykırım ve Filistin" şeklinde sıraladı. Maddy isimli bir diğer öğrencisi ise İsrail ifadesinin kendisine "ürkütücü" geldiğini ve kendinden zayıf olanlara karşı güç kullanan bir ülke imajının gözünde canlandığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde eski İsrail Başbakanı ve Birlikte Partisi lideri Naftali Bennett, İsrail'in ABD kamuoyundaki imajına dair değerlendirmelerde bulunmuş ve 'bebek katilleri' olarak görüldüğünü belirtmişti. Bennett, "İtalya derseniz 'makarna, spagetti', İsrail derseniz 'bebek katilleri', durum bu" demişti.
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