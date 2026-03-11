ABD’li öğretmen şaka kurbanı oldu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ABD'nin Georgia eyaletinde bir lise öğretmeni, öğrencilerinin yaptığı tuvalet kâğıdı şakası nedeniyle hayatını kaybetti. 40 yaşındaki Jason Hughes, öğrencilerin evinin önündeki ağaçlara tuvalet kâğıdı atarak yaptıkları şakayı görünce onları yakalamak için dışarı çıktı. Ancak Hughes, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde ayağı kayarak yere düştü. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan öğrencilerden birinin kullandığı araç Hughes'u fark etmeden ezdi. Aracı kullanan 18 yaşındaki Jayden Ryan Wallace hakkında "araçla adam öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. Dört öğrenciye ayrıca özel mülke izinsiz girme suçlamaları yöneltildi. Öğretmenin eşi Laura Hughes, öğrenciler hakkında açılan davaların düşürülmesini istediklerini söyledi.