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Giriş Tarihi: 5.1.2022 12:33

ABD'li öğretmenden büyük skandal! Öğrencisine evinde aşı yaptı

İHA
ABD’li öğretmenden büyük skandal! Öğrencisine evinde aşı yaptı

ABD’nin New York şehrinde bir öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisine evinde Covid-19 aşısı yaptı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada yayılınca öğretmen gözaltına alındı.

ABD'nin New York şehrinde bir okulda biyoloji öğretmenliği yapan 54 yaşındaki Lauro Russo, 17 yaşındaki öğrencisine kendi evinde Covid-19 aşısı yapmasının ardından gözaltına alındı. Yasal yetkisi olmayan öğretmen, ailesinin izinsiz öğrencisine aşı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Öğretmen, suçlu bulunması durumunda 4 yıl hapis cezası alacak.

HANGİ AŞI OLDUĞU BİLİNMİYOR

Öte yandan, gencin ailesinin durumu öğrenmesinin ardından polise haber verildi. New York polisi, öğretmenin Covid-19 aşısına nasıl ulaştığını ve yapılan Covid-19 aşısının hangisi olduğunun da bilinmediğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
ABD'li 54 yaşındaki öğretmen, bir mesleği izinsiz kullanmakla suçlanıyor.

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ABD'li öğretmenden büyük skandal! Öğrencisine evinde aşı yaptı
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