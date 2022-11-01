Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'li rapçiye silahlı saldırı: Hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 1.11.2022 16:25

ABD'li rapçiye silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

İHA
ABD’li rapçiye silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

ABD'li rap şarkıcısı Takeoff, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ABD'de hip-hop üçlüsü Migos'un üyesi Takeoff sahne adıyla bilinen 28 yaşındaki Kirshnik Khari Ball, Houston'da bir eğlence mekanında silahlı saldırıya uğradı. Migos grubundan arkadaşı Quavo ile oyun oynarken çıkan tartışmada başına yakın bir bölgeden vurulan Takeoff'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırıda yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

8 Haziran 1994'te Houston'da dünyaya gelen Takeoff, müzik kariyerine 2008 yılında başlamış, kendisi gibi rapçi arkadaşları Quavo ve Offset ile Migos grubunu oluşturmuş, grupla birlikte toplam 5 stüdyo albümüne imza atmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'li rapçiye silahlı saldırı: Hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA