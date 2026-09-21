ABD’li senatör İsrail’e silah satışını engelledi
ABD Kongresi Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki üst düzey Demokrat üye Jeanne Shaheen, İsrail'e yapılacak 2,8 milyar dolarlık silah satışını engelledi. The Hill'in haberinde Shaheen ve bazı Demokratların, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de toplu sivil kayıplara sebep olan saldırıları, Suriye'yi bombalaması ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan şiddeti konusunda "endişelerini gidermek için hiçbir şey yapmamış olmalarından hayal kırıklığı yaşadığı" belirtildi.