ABD’li senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın, kısa ve ani gelişen bir rahatsızlığın ardından cumartesi akşamı yaşamını yitirdiği bildirildi.
ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçi üyelerinden Lindsey Graham'ın, kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlığın ardından cumartesi akşamı hayatını kaybettiği açıklandı.
Graham'ın ölüm haberini, senatörün ofisinin iletişim direktörü pazar günü sabaha karşı sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Açıklamada, Graham'ın "kısa ve ani gelişen bir hastalığın ardından" yaşamını yitirdiği belirtilirken, rahatsızlığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Uzun yıllardır Güney Carolina'yı Senato'da temsil eden Graham, ABD dış politikası, savunma ve ulusal güvenlik konularındaki çıkışlarıyla öne çıkan Cumhuriyetçi siyasetçiler arasında yer alıyordu.
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