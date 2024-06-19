ABD’li Senatör Sanders’tan dikkat çeken İsrail tepkisi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, X'ten görüntülü yaptığı paylaşımda, "ABD, İsrail'e yönelik tüm saldırı amaçlı askeri yardımları kesmeli. Washington, elindeki kozu kullanarak bu savaşa son verilmesini, Gazze'ye sınırsız insani yardım akışının sağlanmasını, Batı Şeria'daki Filistinlilerin öldürülmesinin durdurulmasını ve iki devletli çözüme yönelik ilk adımların atılmasını talep etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresindeki ortak oturumda katılımcılara hitap etmek üzere davet edilmesinin "saçma" olduğunu kaydeden Sanders, "Şüphesiz, 24 Temmuz'da Kongre'ye hitap ettiğinde de benzer şikayetler duyacağız." dedi.

Sanders'ın açıklamaları, Netanyahu'nun ABD'nin İsrail'e silah vermediğini iddia etmesinin ardından geldi.

Netanyahu dün, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın, ABD yönetiminin İsrail'e bazı silah ve mühimmat vermeme sorununu çözmek için çalıştığını doğruladığını belirtmişti.

Blinken'a, ABD'nin son aylarda İsrail'e silah ve mühimmat sağlamamasını "mantıksız" olarak nitelendiren Netanyahu'nun, "ABD'nin en yakın müttefiki İsrail, canı için savaşıyor, İran ve diğer ortak düşmanlarımıza karşı da savaşıyor." dediği aktarılmıştı.

ABD, İsrail'e 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana milyarlarca dolar yardımda bulunurken, ABD Temsiciler Meclisi ise 8 Mayıs'ta, İsrail'e yaklaşık 250 ila 1000 kilogram ağırlığındaki bombaların tedarikinin durdurulduğunu bildirmişti.