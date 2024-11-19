ABD’li senatör Sanders’tan ülkesine İsrail çağrısı: Katliamlara suç ortağı olmayı bırakın

ABD'li bağımsız senatör Sanders, Demokrat senatörler Jeff Merkley, Peter Welch ve Chris Van Hollen ile Kongrede düzenlediği basın toplantısında, yarın Senato Genel Kuruluna getireceği tasarılarla ilgili konuştu.

Sanders, İsrail'in Gazze'deki katliamlarının ve bölgeye insani yardımları kasıtlı olarak engellemesinin açık bir şekilde ilgili Amerikan yasalarının ihlali olduğunu ve bu ülkeye artık ABD silahlarının gönderilmemesi gerektiğini vurguladı.

"ABD, (İsrail'in) bu katliamlarda suç ortağıdır, bu suç ortaklığı artık sona ermelidir." diyen Sanders, ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolarlık son silah satışının bloke edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'li senatör, "Bugün Gazze'de yaşananların tarifi imkansız, ancak bu durumu daha acı kılan şey, orada yaşananların çoğunun ABD silahları ve Amerikan vergi mükelleflerinin destekleriyle yapılıyor olması." diye konuştu.