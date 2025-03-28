ABD’li senatörden Rümeysa Öztürk mesajı: Zulmü durdurmalıyız

ABD'nin Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün adeta pusu kurularak gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Öztürk'ün, İsrail'in Filistin halkına karşı düzenlediği saldırıları eleştirdiği makalesi nedeniyle gözaltına alınmasına karşı çıkan ABD'li Senatör Bernie Sanders, " (ABD Başkanı Donald) Trump'ın muhalifleri hedef alan siyasi zulmünü durdurmalıyız" dedi. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Jake Auchincloss da Öztürk'e yönelik gözaltı ve sınırdışı etme kararının alışılmışın dışında olduğunu belirtti.

Çok sayıda kişi, Öztürk'e destek amacıyla protesto gösterisi düzenledi. Öztürk, 25 Mart'ta iftara giderken Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün gözaltına alınması ve vizesinin iptal edilmesiyle ilgili bir soru üzerine 'Hamas'a destek' gerekçesiyle en az 300 yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini söyledi. Öte yandan İbn Haldun Üniversitesi, Öztürk'e eğitim desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.