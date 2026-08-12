ABD’li senatörden siyonist elçiye isyan

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, "aşırılıkçı İsrail hükümetinin savunucusu" şeklinde nitelediği ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin istifa etmesi gerektiğini belirtti. ABD'li büyükelçinin görevinin, ülkesinin çıkarlarını korumak ve savunmak olduğunu ancak Huckabee'nin bunu yapamadığını söyleyen Van Hollen, "İstifa etmesinin vakti geldi" diye konuştu.

'KÖTÜLÜĞÜN VÜCUT BULMUŞ HALİ'

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "kötülüğün vücut bulmuş hali" olduğunu söyledi.