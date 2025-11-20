ABD’li senatörden Trump yönetimine şeffaflık tepkisi!

Duckworth, Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'nin bu kararın hangi güvenlik verilerine dayandığını açıklamamasına tepki gösterdi.

"FAA VE BAKANLIK GÜVEN VERMİYOR"

Bu dönemde hükümetin, özel bağışçılar aracılığıyla askeri personelin maaşlarını ödemesine rağmen hava trafik kontrolörlerine ödeme yapmamasını da eleştiren Duckworth, "Bu durum, iyi bir yönetime olan güveni zedeliyor ve ABD halkı, çalışmalarını paylaşmayan FAA ve Ulaştırma Bakanlığına şüpheyle yaklaşıyor." dedi.

HÜKÜMETİN KAPANMASIYLA YÜZLERCE UÇUŞ AKSAMIŞTI

Ulaştırma Bakanı Duffy, 5 Kasım'da hükümetin kapanması nedeniyle hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını açıklamıştı.

FAA tarafından yayımlanan kararda, uçuşların 7 Kasım'dan itibaren yüzde 4, 11 Kasım'da yüzde 6, 13 Kasım'da yüzde 8 ve 14 Kasım'da yüzde 10 azaltılacağı bildirilmişti.

ABD'li hava yolu şirketleri, 12 Kasım itibarıyla FAA'nın havalimanlarındaki trafiğin azaltılması talimatı üzerine yüzlerce uçuşu iptal etmeye başlamıştı.

Hükümetin kapalı olması nedeniyle aktif görev alan hava trafik kontrol memurlarının sayısının azalması uçuş iptallerinin ana nedeni olarak gösterilirken, firmalar sorumluluğu hükümet ve Kongreye yüklemişti.